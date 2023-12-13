Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет старшего лейтенанта Симонова поразил семь систем ПВО и склад с оружием

Расчет старшего лейтенанта Симонова поразил семь систем ПВО и склад с оружием

В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.

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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Похождения бравого солдата Швейка.                                                  Тяжело раненный на поле славы, с раздробленными членами, знаменосец Герт чувствует на себе взор фельдмаршала Радецкого. Превозмогая смертельную боль, доблестный знаменосец холодеющей рукою сжимает в восторге свою золотую медаль. При виде благородного фельдмаршала снова забилось его сердце, а изувеченное тело воспрянуло к жизни. С нечеловеческим усилием умирающий попытался подползти к своему фельдмаршалу. «Не утруждай себя, мой доблестный воин!» — воскликнул фельдмаршал, сошел с коня и протянул ему руку. «Увы, господин фельдмаршал, — вздохнул умирающий воин, — у меня обе руки перебиты. Прошу вас только об одном. Скажите мне правду: победа за нами?». «За нами, милый брат мой, — ласково ответил фельдмаршал. — Как жаль, что твоя радость омрачена ранением». «Да, высокочтимый вождь, со мною покончено», — слабеющим голосом вымолвил умирающий, приятно улыбаясь. «Хочешь пить?» — спросил Радецкий. «День был жаркий, господин фельдмаршал. Свыше тридцати градусов жары». Тогда Радецкий, взял у одного из своих адъютантов походную фляжку, подал ее умирающему. Последний одним большим глотком утолил свою жажду.
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7 час.
лл
лина любимцева
МОЛОДЦЫ расчет старшего лейтенанта Симонова!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ, МАЛЬЧИКИ!!!...
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4 час.

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