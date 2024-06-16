Цены на скот растут в мусульманских странах в преддверии Курбан-байрама

Мусульмане всего мира готовятся к одному из значимых праздников в исламе – Курбан-байраму. В преддверии события по всему миру дорожает скот, который традиционно скупают для жертвоприношения, передаёт «24KZ».
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