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    Грамотеи! Если по-русски пишете, надо ПО=РУССКИ писать. Для нас Алма-Ата должна быть, по крайней мере, Алмаатой. Не п...В Алматы нашли во...

Девушка получила травму ноги в горах Алматы. Ей на помощь пришли спасатели

Девушка получила травму ноги в горах Алматы. Ей на помощь пришли спасатели

Спасатели РОСО помогли девушке, подвернувшей ногу в урочище Кокжайляу. В пресс-службе РОСО МЧС РК сообщили, что 26 декабря в 15:15 поступило сообщение о том что, спускаясь с Кокжайляу, девушка подвернула ногу и ее необходимо транспортировать.

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