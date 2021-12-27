Девушка получила травму ноги в горах Алматы. Ей на помощь пришли спасатели

Спасатели РОСО помогли девушке, подвернувшей ногу в урочище Кокжайляу. В пресс-службе РОСО МЧС РК сообщили, что 26 декабря в 15:15 поступило сообщение о том что, спускаясь с Кокжайляу, девушка подвернула ногу и ее необходимо транспортировать.