Экс-игрок Радимов призвал наказать хавбека "Урала" Ишкова за незабитые пенальти

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что полузащитник екатеринбургского "Урала" Илья Ишков должен нести ответственность за два незабитых пенальти в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом".
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