Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В столице открыто около 50 точек сбора подписей Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России.