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Дмитровец

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Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В столице открыто около 50 точек сбора подписей Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что полностью поддерживает решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России.

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