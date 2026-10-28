В Новосибирске учителя уволили из-за видео, на котором он пьёт водку Фото: соцсети, коллаж Учитель не может позволить себе хлопнуть рюмочку в свой выходной? Учителя истории из Новосибирска по имени Руслан уволили после того, как его шуточное видео с водкой и картошкой завирусилось в сети.