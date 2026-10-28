В Новосибирске учителя уволили из-за видео, на котором он пьёт водку Фото: соцсети, коллаж Учитель не может позволить себе хлопнуть рюмочку в свой выходной? Учителя истории из Новосибирска по имени Руслан уволили после того, как его шуточное видео с водкой и картошкой завирусилось в сети.
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За свою "зарплату" учитель ОБЯЗАН вести себя вне работы так, как велит ему начальство, и еще как велит ему общественность.
При этом на рабочем месте "ребеночек" может его матом послать, а может и кости переломать. Или ножичком ткнуть. И виноват в этом будет сам учитель.
Как странно - желающих работать в российских школах все меньше. Почему бы это?