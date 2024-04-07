МВД: раскрываемость дел о разбойных нападениях в России достигла 96%

Раскрываемость дел по статье 162 УК РФ (Разбой) в России достигла 96%. Об этом в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале репортера, рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев.
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