Пенсионные выплаты в декабре: кому ждать прибавки?

Декабрь 2024 года принесет дополнительные корректировки пенсионных выплат, несмотря на завершение их основных индексаций ранее в этом году, сообщил Вадим Виноградов, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ 26 ноября в интервью агентству «Прайм».