На Алтае 15-летний подросток перевернулся на "Жигулях" во время погони с полицией

В результате аварии пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали В Майминском районе Республики Алтай 15-летний подросток перевернулся на легковом автомобиле, уходя от полиции, сообщили в МВД региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии