Сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 400 тыс. рублей

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали 31-летнего уроженца города Магадана, подозреваемого в мошенничестве.
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