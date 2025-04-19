Благодатный огонь впервые доставил самолет «Роскосмоса»

Самолет госкорпорации «Роскосмос» впервые осуществил доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, слова которого приводит 20 апреля пресс-служба ведомства.
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