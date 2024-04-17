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Президент Литвы обеспокоился смещением фокуса с Украины на Ближний Восток

Президент Литвы обеспокоился смещением фокуса с Украины на Ближний Восток

Обострение ситуации на Ближнем Востоке может отвлечь на себя внимание мирового сообщества от Украины, заявил 17 апреля президент Литвы Гитанас Науседа на полях внеочередного саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Гомосячий Гейросоюз занимается любимым делом - все призывают всех к каким-то действиям, но сами начинать или продолжать не желают или просто очкуют - ну вы там давайте, идите, начинайте, продолжайте, это так важно... Ну и понятно, что роль трибалтейских шавок в палестинком конфликте не просматривается вообще никак, а в теме усраины &quot;дорогоа накатана&quot; - можно и нужно дружно гавкать, глядишь хозяин оценит и похвалит и сахарок даст. Ну и призывать! Призывать, призывать, призывать... Сами то мы не можем  - у нас лапки...
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