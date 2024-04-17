Президент Литвы обеспокоился смещением фокуса с Украины на Ближний Восток

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Гомосячий Гейросоюз занимается любимым делом - все призывают всех к каким-то действиям, но сами начинать или продолжать не желают или просто очкуют - ну вы там давайте, идите, начинайте, продолжайте, это так важно... Ну и понятно, что роль трибалтейских шавок в палестинком конфликте не просматривается вообще никак, а в теме усраины "дорогоа накатана" - можно и нужно дружно гавкать, глядишь хозяин оценит и похвалит и сахарок даст. Ну и призывать! Призывать, призывать, призывать... Сами то мы не можем - у нас лапки...