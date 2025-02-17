Сергей Павлович: «Джонс – ушедшая легенда. Аспиналл выиграет у него»

«Бой мечты? Главное – это пояс. Джон Джонс, думаю, это больше ушедшая легенда. Сейчас больше голодных молодых ребят, которые смогут дать ему бой.
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