Гигантские волны разнесли столовую на военной базе США на Маршалловых островах

Огромные волны покуролесили по территории острова Рой-Наймюр так, что с базы пришлось эвакуировать всех военных за исключением персонала, которому придётся убирать разрушения и восстанавливать инфраструктуру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии