ОЧЕРЕДЬ НА СМЕРТЬ: СПИСКИ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ

Страна и люди

ФОТО: OLEH DUBYNA/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Террористы Зеленского, не довольствуясь покушениями на сотрудников ВГА, теперь взялись и за "неправильных" педагогов: в Херсоне пытались взорвать ректора местного госуниверситета Татьяну Томилину.