Страна и люди

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ОЧЕРЕДЬ НА СМЕРТЬ: СПИСКИ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ

ОЧЕРЕДЬ НА СМЕРТЬ: СПИСКИ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КАЖДЫЙ УКРАИНЕЦ

ФОТО: OLEH DUBYNA/SHUTTERSTOCK.COM ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Террористы Зеленского, не довольствуясь покушениями на сотрудников ВГА, теперь взялись и за "неправильных" педагогов: в Херсоне пытались взорвать ректора местного госуниверситета Татьяну Томилину.

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