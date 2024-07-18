Резонансный случай депортации за агрессию в сторону русских. Вот так и должно быть всегда

# Чернильница Друзья, сейчас будет очень коротенькая, но очень показательная история о том, как государство должно относиться к тем, кто приехав в Россию пытается превратить ее в подобие своего родного дома вместо того, чтобы наслаждаться цивилизацией и культурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии