Резонансный случай депортации за агрессию в сторону русских. Вот так и должно быть всегда

# Чернильница Друзья, сейчас будет очень коротенькая, но очень показательная история о том, как государство должно относиться к тем, кто приехав в Россию пытается превратить ее в подобие своего родного дома вместо того, чтобы наслаждаться цивилизацией и культурой.