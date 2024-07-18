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Резонансный случай депортации за агрессию в сторону русских. Вот так и должно быть всегда

Резонансный случай депортации за агрессию в сторону русских. Вот так и должно быть всегда

# Чернильница   Друзья, сейчас будет очень коротенькая, но очень показательная история о том, как государство должно относиться к тем, кто приехав в Россию пытается превратить ее в подобие своего родного дома вместо того, чтобы наслаждаться цивилизацией и культурой.

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Комментарии
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Maxim
Депортация - в товарных вагонах при конвое с собаками, а не - бизнес классом..
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2 час.
Grandad
Вот когда реально покинут нашу страну, тогда и выводы должно делать. Обязательно перед высылкой дактилоскопировать. Если даже отмажут - отпечатки с историей будут хрраниться в базе (надеюсь на это).
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2 час.
ч
человек
Могу... поможете распространять сии листовки?
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1 час.

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