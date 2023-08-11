Когда-нибудь развеется дым над полями сражений в Европе, Азии, Африке и, хотелось бы надеяться, в Северной Америке, а точнее в США, которые пока исключительно ловко перенацеливают собственные проблемы на других, перекладывая на них всю тяжесть своих экономических несообразностей, стравливают между собой всех со всеми и умудряются на этом продолжать существование в качестве сверхдержавы.
Евгений Сатановский: США движутся к большой войне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вопрос только в одном, если не избежать драки, бей первым....
Ответить
18 час.
E
Ed
Всегда удивляли сторонники Брежнева своей непробиваемой никаким образованием глупостью. Не было бы дураков не было бы и Брежнева!
Ответить
18 час.
Олег Самойлов
Вот ведь КАК! Гораздо бОльшей глупости придумать невозможно, нежели "...люди были уверены в завтрашнем дне и не надо было деньги собирать на лечение детей..."! Но вот то, что народ верил в то, что когда-то в необозримой дали будущего он будет жить лучше - это было! Правда, лучше люди НЕ жили и намека на улучшение жизни НЕ было, несмотря на постоянные подачки в увеличении зарплаты на несколько рублей и пенсий всё съедалось "многочисленными просьбами трудящихся" о повышении цен на те или иные продукты (НЕ обязательно питания) в связи с повышением качества! А уж про сборы средств на лечение детей - даааа, это показатель! Таких детей ПРОСТО НЕ лечили, а списывали в расход! Зачем советской власти лишние заботы?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии