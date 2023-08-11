Евгений Сатановский: США движутся к большой войне

Олег Самойлов

Вот ведь КАК! Гораздо бОльшей глупости придумать невозможно, нежели "...люди были уверены в завтрашнем дне и не надо было деньги собирать на лечение детей..."! Но вот то, что народ верил в то, что когда-то в необозримой дали будущего он будет жить лучше - это было! Правда, лучше люди НЕ жили и намека на улучшение жизни НЕ было, несмотря на постоянные подачки в увеличении зарплаты на несколько рублей и пенсий всё съедалось "многочисленными просьбами трудящихся" о повышении цен на те или иные продукты (НЕ обязательно питания) в связи с повышением качества! А уж про сборы средств на лечение детей - даааа, это показатель! Таких детей ПРОСТО НЕ лечили, а списывали в расход! Зачем советской власти лишние заботы?