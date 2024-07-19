Труд и отдых водителей большегрузов защитят особым реестром

«Известия»: в России могут создать реестр ответственных грузоперевозчиков В России для борьбы с массовыми нарушениями режимов труда и отдыха водителей большегрузов могут создать реестр ответственных грузоперевозчиков.
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