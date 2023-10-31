Премьер Мишустин: ВВП России за 9 месяцев 2023 года вырос на 2,8%

За девять месяцев текущего года российский внутренний валовой продукт (ВВП) вырос почти на 2,8%. Об этом во вторник, 31 октября, заявил на совещании по экономическим вопросам премьер-министр страны Михаил Мишустин, его слова приводятся на сайте правительства.