Роналду забил 978-й гол в карьере – «Аль-Таавуну», подправив путь мяча после удара Симакана

Криштиану Роналду отличился голом в игре с « Аль-Таавуном ». Нападающий « Аль-Насра » на 50-й минуте матча чемпионата Саудовской Аравии подкорректировал траекторию мяча, летевшего в створ ворот после удара Мохамеда Симакана .
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