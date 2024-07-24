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В Подмосковье электричка насмерть сбила влюбленную пару

В Подмосковье пара молодых людей получила тяжелые травмы после попав под электричку. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Анастасию Глущенко из Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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