В личных вещах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре находили женские золотые украшения. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным "Шаман".
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