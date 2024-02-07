ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ САМЫЕ СТРАШНЫЕ САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВВЕЛА РОССИЯ: ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК И БАНАНЫ Последние пару лет показали, что экономика России оказалась куда крепче, чем представляли себе западные аналитические центры.
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