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Последние пару лет показали, что экономика России оказалась куда крепче, чем представляли себе западные аналитические центры.

Последние пару лет показали, что экономика России оказалась куда крепче, чем представляли себе западные аналитические центры.

ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ САМЫЕ СТРАШНЫЕ САНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВВЕЛА РОССИЯ: ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК И БАНАНЫ Последние пару лет показали, что экономика России оказалась куда крепче, чем представляли себе западные аналитические центры.

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