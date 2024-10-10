Шоу-бизнес: Кого любил по-настоящему Глеб Жемчугов, зачем поддерживает связь с бывшей и кем работает после «Дома-2»

На «Доме-2» Глеб Жемчугов получил прозвище «Клубничка». Этот харизматичный участник телестройки пытался закадрить чуть ли не каждую девушку, не отказывал себе в удовольствии ввязаться в скандал, и в целом оставил впечатление эпатажного и «отвязного» парня.