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The Eurasia Daily news agency

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Lukashenko made an interesting offer to a major Russian businessman

Lukashenko made an interesting offer to a major Russian businessman

The President of Belarus Alexander Lukashenko at a meeting in Minsk offered the Russian businessman and the head of the companies "Interros" and "Norilsk Nickel" Vladimir Potanin closer cooperation.

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