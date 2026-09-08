Lukashenko made an interesting offer to a major Russian businessman

The President of Belarus Alexander Lukashenko at a meeting in Minsk offered the Russian businessman and the head of the companies "Interros" and "Norilsk Nickel" Vladimir Potanin closer cooperation.
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