Ларионов-младший проиграл 8 из 9 вбрасываний в матче с «Ладой». У форварда СКА 1 бросок в створ и «минус 1» за 13:06

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший не набрал очков в матче против «Лады» (2:1 ОТ). За 13:06 на площадке он нанес 1 бросок в створ ворот и выиграл 1 из 9 вбрасываний.
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