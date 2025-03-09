На Ставрополье в январе увеличился объем введенного в строй жилья

Объем жилого строительства в Ставрополе в январе составил 195,1 тысячи метров жилья и увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, 9 марта сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата в Ставропольском крае.