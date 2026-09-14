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ТАСС

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УФСБ по ДНР: поставляемое Западом на Украину оружие попадает в наркокартели

УФСБ по ДНР: поставляемое Западом на Украину оружие попадает в наркокартели

ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы, которые Запад поставляет на Украину, оттуда попадают в мексиканские наркокартели, следует из видео, предоставленного УФСБ по ДНР.

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