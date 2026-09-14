ДОНЕЦК, 14 сентября. /ТАСС/. Оружие и боеприпасы, которые Запад поставляет на Украину, оттуда попадают в мексиканские наркокартели, следует из видео, предоставленного УФСБ по ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым