Русофобия не знает возраста: в Ташкенте детками титульной нации был жестоко избит 8-летний русский мальчик

Максим БарщевскийПолитикаРусофобия не знает возраста: в Ташкенте детками титульной нации был жестоко избит 8-летний русский мальчик Жители братских республик на постсоветском пространстве демонстрируют не лучшие человеческие качества.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр РаевскийС русофобскими выходками в Средней Азии пора заканчивать!!! Каждый подобный случай должен "больно ударить" по мигрантам, например повышением налогов на перевод денег из России!!!Ну а самое лучшее это, предварительно переселив из Средней Азии русских и славчн, вообще отказаться от приема в России мигрантов из Средней Азии, - это же люди абсолютно иной культуры и менталитета!!! Кроме вреда от их пребывания и работы в России ничего нет и не будет!!!Комментировать
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