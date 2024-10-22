"Страны Глобального Юга по неформальным каналам призвали Украину не пытаться атаковать Казань с помощью БПЛА в дни проведения саммита БРИКС, — сообщает ТГ-канал INSIDER-T.
Капкан для Запада — ударит ли Киев по Казани во время саммита БРИКС?
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Зачем зелю провоцируют? Он же не виноват : они сами пришли!
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13 час.
Дмитрий Боев
Бредовая тема бредово и подана. Как мы узнаем, что сбитые ракеты и прочее говно летело именно на Казань, когда его собьют не далее 20 километров от границы Украины?
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13 час.
Андрей
Ударить по Казани? А чем? Если дальнобойным оружием, то это уже не прерогатива Зеленского... Таким оружием могут управлять и запускать только представители НАТО! И все эти запросы на разрешение применять подобное оружие это сплошной блеф, блеф со стороны стран НАТО...
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8 час.
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