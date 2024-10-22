Капкан для Запада — ударит ли Киев по Казани во время саммита БРИКС?

Lana_Borei Иванова Зачем зелю провоцируют? Он же не виноват : они сами пришли!

Дмитрий Боев Бредовая тема бредово и подана. Как мы узнаем, что сбитые ракеты и прочее говно летело именно на Казань, когда его собьют не далее 20 километров от границы Украины?