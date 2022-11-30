Царьград

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Пользователи Twitter набросились на Зеленского после звонка Шольцу: "Заканчиваются чужие деньги?"

Пользователи Twitter набросились на Зеленского после звонка Шольцу: "Заканчиваются чужие деньги?"

Владимир Зеленский и Олаф Шольц обсудили ряд вопросов, на что яростно отреагировали пользователи СетиПользователи Twitter набросились на президента Украины Владимира Зеленского после его телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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