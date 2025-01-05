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Взрывы в Черкассах: Воздушная тревога раздается в регионе Украины

Взрывы в Черкассах: Воздушная тревога раздается в регионе Украины

В Черкассах во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, передает телеканал "Общественное". С 10 октября 2022 года, после инцидента на Крымском мосту, российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины.

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