Взрывы в Черкассах: Воздушная тревога раздается в регионе Украины

В Черкассах во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, передает телеканал "Общественное". С 10 октября 2022 года, после инцидента на Крымском мосту, российские войска наносят удары по критической инфраструктуре Украины.
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