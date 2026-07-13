Общественный совет при ГУ МВД России по Волгоградской области принял участие в молодежном форуме Южного федерального округа «Волга»

На базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 8 июля 2026 года стартовал первый молодежный форум Южного федерального округа «Волга», объединивший около 300 участников.
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