Мирра Андреева: подъем до 6-го места WTA после побед в Индиан-Уэллсе и Дубае

Русский теннисист Даниил Медведев выразил свои впечатления об успешных выступлениях Мирры Андреевой. 17-летняя Андреева победила на WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Дубае, заняв шестое место в рейтинге WTA, включая победу над Кудерметовой в Майами.