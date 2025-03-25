В Ленобласти восстановят дорогу от Лисино-Корпус до Радофинниково

Там с 4 апреля вводят временные ограничения В Тосненском районе Ленобласти провели осмотр дороги от Лисино-Корпус до Радофинниково, которая фактически пришла в износ от интенсивного движения грузовиков, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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