Полиция Смоленской области опровергает недостоверную информацию, распространяемую в социальных сетях и мессенджере

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции в одной из социальных сетей и мессенджере выявлены сообщения о том, что якобы к жителям Смоленска приходят злоумышленники, которые представляются правоохранителями, вручают памятки о поведении во время военного положения и под этим предлогом похищают имущество из квартир.