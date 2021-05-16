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АРМИ убиты горем. Чонгук впал в глубокую депрессию: «Никто не может меня утешить»

АРМИ убиты горем. Чонгук впал в глубокую депрессию: «Никто не может меня утешить»

«Ты идеален, Чонгук!» В новом музее HYBE INSIGHT, где фанаты могут посмотреть различные эксклюзивные видео BTS, не представленные ни на одной площадке (такие как танцевальные практики, интервью и многое другое), недавно показали новый клип с участием Чонгука (Jungkook), где опечаленный айдол делится своими эмоции и рассказывает о том, что статус и положение в обществе вовсе не помогают ему в общении с окружающими людьми и не влияют на количество настоящих преданных друзей в жизни знаменитостей.

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Nana Абраменко
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