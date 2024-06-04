Семья Елены Блиновской пытается продать и сдать квартиры в элитном ЖК под арестом

Одна из квартир выставлена на продажу за 69 млн рублей.Семья скандально известного блогера Елены Блиновской пытается продать и сдать квартиры в элитном жилом комплексе «Донской Олимп» в Москве, которые находятся под арестом.
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