"Новые горизонты". Министр Нифонтов рассказал, как собираются улучшать СК "Обь"

Иван Нифонтов в ходе "правительственного часа" пообещал улучшение состояния главного бассейна края В спортивном комплексе "Обь" в Барнауле провели небольшой ремонт, который позволил улучшить качество воды в чаше бассейна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии