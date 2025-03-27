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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Новые горизонты". Министр Нифонтов рассказал, как собираются улучшать СК "Обь"

"Новые горизонты". Министр Нифонтов рассказал, как собираются улучшать СК "Обь"

Иван Нифонтов в ходе "правительственного часа" пообещал улучшение состояния главного бассейна края В спортивном комплексе "Обь" в Барнауле провели небольшой ремонт, который позволил улучшить качество воды в чаше бассейна.

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