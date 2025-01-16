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Царьград

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Картер и Куба: Неосуществленные планы снятия эмбарго в 1977-1980 гг.

Картер и Куба: Неосуществленные планы снятия эмбарго в 1977-1980 гг.

Бывший президент США Джимми Картер пытался снять эмбарго с Кубы, считая его необоснованным. Несмотря на секретные переговоры с Фиделем Кастро в 1977-1980 гг.

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