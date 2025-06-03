Юрист Виноградов напомнил, при какой температуре сокращается рабочий день

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT отметил, что действующие правовые акты Российской Федерации устанавливают определённые требования к организации трудового процесса в летний сезон при повышенных температурах.
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