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Юрист Виноградов напомнил, при какой температуре сокращается рабочий день

Юрист Виноградов напомнил, при какой температуре сокращается рабочий день

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT отметил, что действующие правовые акты Российской Федерации устанавливают определённые требования к организации трудового процесса в летний сезон при повышенных температурах.

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