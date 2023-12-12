Какой церковный праздник отмечают православные в России 13 декабря 2023 года Александр РезниченкоСегодня, в среду, 13 декабря 2023 года, Русская православная церковь отмечает память преподобного Андрея Первозванного.
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