Организаторы Bitcoin 2025 объявили о возвращении образовательной программы

На конференции Bitcoin 2025, которая пройдет с 27 по 29 мая в Лас-Вегасе, вновь запустят Continuing Legal Education (CLE) — образовательную юридическую программу для профессионалов в сфере права, финансов и бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии