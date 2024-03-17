«За деньги да»: как украинские спецслужбы манипулируют «слабыми местами» российского социума

Зелёнкой за "зелень"? Момент истины для России, который начался с "крымской весной" в 2014-м, особенно ярко проявился с началом Специальной военной операции в 2022-м, совершенно неожиданным для многих образом открылся на президентских выборах 2024-го, заставляет о многом задуматься и многое переосмыслить.