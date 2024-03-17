«За деньги да»: как украинские спецслужбы манипулируют «слабыми местами» российского социума

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Комментарии
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Дима Качусов
Исполнителей надо наказать за пособничество врагу,не взирая на возраст и другие причины по которым это дебилы сотворили вред России.
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8 час.
Александр Батт
За такие действия надо строго наказывать, не взирая на обстоятельства и оправдания.
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6 час.
Владимир Козлов
А может быть, как мигрантов - оштрафовать? Они тоже могут извиниться и глубоко раскаяться.
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5 час.

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