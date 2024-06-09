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Политолог назвал роспуск Макроном Нацсобрания политической уловкой

Политолог назвал роспуск Макроном Нацсобрания политической уловкой

Роспуск президентом Франции Эммануэлем Макроном Национального собрания (нижней палаты французского парламента) является политической уловкой на фоне падения популярности и поражения партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент (ЕП).

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