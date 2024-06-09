Политолог назвал роспуск Макроном Нацсобрания политической уловкой

Роспуск президентом Франции Эммануэлем Макроном Национального собрания (нижней палаты французского парламента) является политической уловкой на фоне падения популярности и поражения партии «Ренессанс» на выборах в Европейский парламент (ЕП).
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