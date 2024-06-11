«Яблоко от яблони»: Кристина Орбакайте резко ответила поклонникам на критику, вызвав их негодование

Есть такое известное выражение: яблоко от яблони недалеко падает. В истинности этой поговорки еще раз убедились пользователи сети после того, как Кристина Орбакайте очень резко обратилась к своим поклонникам точно так же, как неоднократно поступала ее мама Алла Пугачева.