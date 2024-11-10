«Я против капища в святом месте!»: батюшка о том, чего нельзя делать на Анисьиных грядках

Вешают ленточки, валяются по земле и оскверняют могилу праведной женщины – казанский священник Александр Ермолин сильно возмущен поведением людей в святом месте под названием Анисьины грядки, которое находится рядом со Седмиезерным монастырем под Казанью.
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