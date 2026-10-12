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Царьград

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В Краснодаре не пустили в РФ 21,3 тонны винограда с паразитом

В Краснодаре не пустили в РФ 21,3 тонны винограда с паразитом

Партия винограда весом 21,3 тонны не прошла карантинный фитосанитарный контроль на складе временного хранения в Краснодаре из-за обнаружения в ней частей растения-паразита повилики, включенного в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.

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