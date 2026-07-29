Специалист Третьяк: низкие баллы ОГЭ не помешают поступлению в колледж

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк выразила мнение, что невысокий результат ОГЭ не закрывает выпускнику возможность поступить в колледж, если он получил аттестат.
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