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Специалист Третьяк: низкие баллы ОГЭ не помешают поступлению в колледж

Специалист Третьяк: низкие баллы ОГЭ не помешают поступлению в колледж

Заместитель директора по воспитательной работе Колледжа городских предпринимателей Ирина Третьяк выразила мнение, что невысокий результат ОГЭ не закрывает выпускнику возможность поступить в колледж, если он получил аттестат.

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