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Постпред России при ООН Небензя: за подрыв «Северных потоков» придется ответить

Постпред России при ООН Небензя: за подрыв «Северных потоков» придется ответить

Виновным в диверсиях на магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» придется ответить в любом случае, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи.

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